Глава RCC: не думаю, что для Минеева арена в Сочи будет преимуществом

Николай Клименко, глава промоушена RCC, поделился мнением о предстоящем бое Владимира Минеева и Ивана Штыркова и оценил значимость места проведения боя для бойцов.

«Не считаю, что для Минеева арена будет преимуществом. Возможно, для Ивана даже проще, меньше ответственности. Здесь у него нет такой поддержки, которая, бывает, что негативно влияет на спортсмена. Так что, думаю, разницы нет», — сказал Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.