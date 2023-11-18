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Глава RCC: не думаю, что для Минеева арена в Сочи будет преимуществом

Глава RCC: не думаю, что для Минеева арена в Сочи будет преимуществом
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Николай Клименко, глава промоушена RCC, поделился мнением о предстоящем бое Владимира Минеева и Ивана Штыркова и оценил значимость места проведения боя для бойцов.

«Не считаю, что для Минеева арена будет преимуществом. Возможно, для Ивана даже проще, меньше ответственности. Здесь у него нет такой поддержки, которая, бывает, что негативно влияет на спортсмена. Так что, думаю, разницы нет», — сказал Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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