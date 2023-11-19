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Гаджиев высказался о победе Минеева над Штырковым в кикбоксёрском бою

Гаджиев высказался о победе Минеева над Штырковым в кикбоксёрском бою
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Известный российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал победу Владимира Минеева в кикбоксёрском бою с Иваном Штырковым.

«Как друг Минеева, я в его победе не сомневался. Мне было интересно, что Ваня продемонстрирует. Можно сказать, что один много не рисковал, а второй, видя, что Иван не рискует, не считал нужным обострять и работал спокойно, забрал бой по очкам. Можно понять обоих? Да. Риск нарваться у Вовы есть, а Ваня, наверное, понимал…Помните же, что он полтора-два месяца назад в нокауте был, а это важный фактор. Человек после этого до конца не понимает своих возможностей», — передаёт слова Гаджиева корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.

Напомним, Минеев победил единогласным решением по итогам трёх раундов (30-29, 30-27, 30-27).

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