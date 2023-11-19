Гаджиев: по-прежнему считаю, что у Исмаилова в боксёрском бою против Минеева шансов нет

Известный российский промоутер Камил Гаджиев оценил шансы Владимира Минеева в бою с Магомедом Исмаиловым.

«Сейчас все скажут, что Исмаилов перебоксирует Вову, что Минеев Штыркова не смог убедительно выиграть. Но я по-прежнему считаю, что у Магомеда Исмаилова в боксёрском поединке против Минеева шансов нет. Он-то считает, что есть. Выиграл два боя, у боксёра, который был хорош в прошлом, и у бойца, который вообще не боксёр, и появилась такая иллюзия», — передаёт слова Гаджиева корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.

В главном событии турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Минеев победил Ивана Штыркова.

Напомним, первый поединок Минеева и Исмаилова состоялся в октябре 2018 года и по итогам пять раундов завершился вничью. Реванш состоялся в ноябре 2021-го, и на этот раз Минеев победил техническим нокаутом в третьем раунде.

Камил Гаджиев — о боях Минеева с Штырковым и Исмаиловым