«Это хороший задел на второй бой». Штырков высказался после поражения от Минеева

Известный боец смешанного стиля Иван Штырков прокомментировал результат боя по правилам кикбоксинга с Владимиром Минеевым. Напомним, согласно судейскому решению победа была отдана Минееву.

«Когда у тебя главный бой вечера, то нужно, чтобы люди остались довольны. Чтобы организаторы подошли, сказали: «Мы довольны, всё хорошо, сделал больше, чем от тебя ожидали». Это хороший задел на второй бой. Будут вспоминать кикбоксинг и, наверное, давать мне побольше шансов. Будет им ещё интереснее смотреть.

Я собой больше доволен, чем недоволен. Исходя, опять же, из недавней истории со мной. Николай Клименко сказал, что это твоя победа. Да, немного меня утешил, но я сделал всё, что мог. Поэтому спасибо всем, спасибо вам, что приехали. Хотя это надоело, конечно. Бывает нагрузка боя, а бывает вот эта сфера, которая тоже давит. Это тоже часть работы, я это понимаю. Просто хочу немного поделиться, что это нереальный груз, который не многие выдерживают. Я не называю себя звездой, но если хотите драться в главных и соглавных боях, то надо расти и профессионально, и ментально.

Пока дышим, двигаемся. Руки отлично, ноги отлично. Всё хорошо, пропустил пару ударов неплохих. Колено было, рукой неплохо, но всё хорошо, всё чётко, всё как отрабатывали. Нравилось, как дышал, нравилось, как чувствовал себя», — передаёт слова Штыркова корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.