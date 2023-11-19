Камил Гаджиев рассказал, когда может пройти поединок Минеева и Штыркова по правилам ММА

Известный российский промоутер Камил Гаджиев поделился мнением о поединке Владимира Минеева и Ивана Штыркова и предположил, когда может пройти их бой по правилам смешанных единоборств.

«По ММА у Минеева и Штыркова по-прежнему равные шансы. Пять раундов по пять минут? Считаю, Вова будет фаворитом. Все знаем, что Ваня — боец с проблемами с кардио, но сегодня видели, что Минеев не очень дышал. Говорят, что здесь, на Красной Поляне, люди испытывают проблемы с функционалом.

Если бы Хабиб и Ислам дрались на Красной Поляне, приехали бы они за месяц? Есть случаи, когда люди просто лютые профи. Они могли бы и не приезжать, всё равно хорошо бы подрались. Хабиб 20 боёв мог бы провести.

Бой Минеева с Штырковым по ММА может пройти в мае? Надо сверять часы. Вова планирует в апреле подраться в родном Ульяновске по кикбоксингу. Но увидим», — передаёт слова Гаджиева корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.