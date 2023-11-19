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Тренер Штыркова: Ваня показал хороший бой с Минеевым, он хочет учиться

Тренер Штыркова: Ваня показал хороший бой с Минеевым, он хочет учиться
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Дмитрий Хабибуллин, тренер российского бойца Ивана Штыркова, дал комментарий по поводу его поединка с Владимиром Минеевым. Бой проходил на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» и завершился победой Минеева единогласным решением судей. Противостояние проходило по правилам кикбоксинга.

«Мы отработали так, как мы готовились. Ваня сделал всё, что мог на данном этапе, — он показал хороший бой, продемонстрировал всё, что мы готовили. Штырков не пропустил ни одного акцентированного лоу-кика – это плоды нашей работы.

Где-то не хватало серийной работы, где-то не хватало работы ногами, и это дело поправимое. Но нужно ли? С учётом того, что следующий бой уже по правилам ММА.

Иван обучаем, он хочет учиться, у него тяга к самообразованию. Возможно, он мне доверяет как тренеру, и поэтому есть результат!» — сказал Хабибуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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