Бенавидес: я сильнейший боксёр в дивизионе, почему приходится ждать боя с Канело?

Временный чемпион WBC во второй средней весовой категории (до 76,2 кг) американец Дэвид Бенавидес в преддверии боя с Деметриусом Андраде заявил, что его главной целью остаётся поединок против Сауля Альвареса, также известного как Канело, и призвал поскорее провести этот бой.

«Мы готовы к работе 25 ноября. Бой, который мы пытались организовать, — это встреча с Канело. Бой, который я по праву заслужил. Я претендент №1 на пояс WBC, а он не хотел давать мне этот бой. Поэтому мы обратились ко второй лучшей опции, Деметриусу Андраде. Он боец, от которого многие отказывались, и он действительно хорош, но настало время его уничтожить.

Не хочу проявлять неуважение к Джермеллу Чарло — он воспользовался шансом, поднялся на две весовые категории, но Канело выглядел не очень хорошо — это был скучный бой. Фанаты хотят увидеть Канело против настоящего боксёра из суперсреднего веса. Я самый сильный, быстрый и лучший в этом дивизионе, поэтому давайте дадим людям то, что они хотят. Чего мы ждём?» — заявил Бенавидес в интервью на Youtube-канале Стивена Эй Смита.