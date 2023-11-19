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Уайлдер отреагировал на попадание Фрэнсиса Нганну в топ-10 рейтинга WBC

Уайлдер отреагировал на попадание Фрэнсиса Нганну в топ-10 рейтинга WBC
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Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер дал комментарий по поводу попадания франко-камерунского бойца смешанных единоборств Фрэнсиса Нганну в топ-10 рейтинга тяжеловесов WBC.

«Поздравляю его. Что я ещё могу добавить? Я рад за него. Он пришёл из ММА, рискнул своей жизнью и получил возможность оказаться в рейтинге. Надеюсь, что Нганну останется в боксе, потому что я тоже хотел бы совмещать бокс и смешанные единоборства. Это здорово. Поздравляю его. Он отлично поработал. Это всё, что я скажу по этому поводу», – сказал Уайлдер на канале ESNEWS в YouTube.

Напомним, ранее Нганну встречался с чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри и проиграл ему раздельным решением судей.

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