Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мераб Двалишвили провёл спарринг с проспектом UFC Раулем Росасом

Мераб Двалишвили провёл спарринг с проспектом UFC Раулем Росасом
Комментарии

Известный грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал фото с тренировки, проведённой совместно с 18-летним американским бойцом Раулем Росасом-младшим.

«Всегда здорово работать с молодым киллером», — подписал фото Двалишвили.

«Каждый день сумасшедшие раунды, ценю это, бро», — написал в комментариях американец.

Фото: Из личного архива Мераба Двалишвили

Фото: Из личного архива Мераба Двалишвили

Фото: Из личного архива Мераба Двалишвили

Фото: Из личного архива Мераба Двалишвили

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на UFC Fight Night 227 в ночь с 16 на 17 сентября мск в Лас-Вегасе (США), Росас встречался с соотечественником, Терренсом Митчеллом. Бой завершился победой Рауля техническим нокаутом на первой минуте боя. Всего в профессиональной карьере Росаса восемь побед в смешанных единоборствах и одно поражение.

Материалы по теме
Улыбчивый мальчик стал звездой UFC. 18-летний школьник разносит опытных бойцов
Улыбчивый мальчик стал звездой UFC. 18-летний школьник разносит опытных бойцов
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android