Мераб Двалишвили провёл спарринг с проспектом UFC Раулем Росасом

Известный грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал фото с тренировки, проведённой совместно с 18-летним американским бойцом Раулем Росасом-младшим.

«Всегда здорово работать с молодым киллером», — подписал фото Двалишвили.

«Каждый день сумасшедшие раунды, ценю это, бро», — написал в комментариях американец.

Фото: Из личного архива Мераба Двалишвили

Фото: Из личного архива Мераба Двалишвили

Фото: Из личного архива Мераба Двалишвили

Фото: Из личного архива Мераба Двалишвили

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на UFC Fight Night 227 в ночь с 16 на 17 сентября мск в Лас-Вегасе (США), Росас встречался с соотечественником, Терренсом Митчеллом. Бой завершился победой Рауля техническим нокаутом на первой минуте боя. Всего в профессиональной карьере Росаса восемь побед в смешанных единоборствах и одно поражение.