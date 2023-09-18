Улыбчивый мальчик стал звездой UFC. 18-летний школьник разносит опытных бойцов

В ночь на 17 сентября самый молодой боец в истории UFC Рауль Росас-младший эффектно вернулся в октагон и меньше чем за минуту удосрочил соперника. 18-летний боец отправил в нокдаун Терренса Митчелла, а затем безжалостно разобрался с ним в граунд-энд-паунд.

Росас закрыл неприятное поражение от Кристиана Родригеса и вновь заявил о своих титульных амбициях: «Ничего не изменилось. Ничего никогда не изменится. Мы никогда не сломаемся. Все исправления были внесены.

Вы все видели эти исправления. Со мной есть команда, которая говорит мне правду. Выиграю я или проиграю, они расскажут мне обо всех ошибках, которые я совершил. На этот раз мы убедились, что всё сделали правильно. Я просто собираюсь продолжать совершенствоваться, появляться на публике и продолжать преследовать мечту. Я другой. У меня есть потенциал стать суперзвездой, побить все рекорды. Я благословлён. Я просто остаюсь собой и просто счастлив, что я такой, какой есть. Знаю, что у меня есть шанс стать одной из самых больших суперзвёзд в этой компании».

Правда, если раньше Рауль заявлял о цели стать тройным чемпионом UFC, то сейчас подход стал более рациональным и правильным: «Я просто должен жить день за днём. Мы сосредоточены на одной цели, а затем пойдём за другой. Прямо сейчас нужно просто вернуться, провести ещё одно отличное выступление, подняться выше и затем двигаться дальше».

Надо сказать, что предыдущими заявлениями Росас скорее настраивал других против себя. К примеру, Алджамейн Стерлинг после поражения юного мексиканца не скрывал радости: «Этому парню 18 лет, и он утверждал, что может меня победить. Он может разобраться со всеми в легчайшем весе и стать самым молодым чемпионом… Ему нужно понять кое-что. Сейчас он думает: «Мне всего 18 лет, и я мечу в звезды». Только вот что получилось: он хотел улететь на Луну, а приземлился на бетон. Отличная победа для Родригеса».

Впрочем, позже Алджо позвал Рауля в свой лагерь, и там 18-летний боец тренировался в компании экс-чемпиона и Мераба Двалишвили. А это сейчас, на секундочку, первый и второй номера в легчайшем весе. Как ни крути, а тренировки с такими мастерами могут многому научить.

В проигранном поединке Росас показал, что его навыки достаточно ограниченны для того, чтобы идти за чемпионством. Да, у парня хороший грэпплинг, и он делает ставку в первую очередь на него. Однако в лице Родригеса он получил соперника, который не просто может оказать сопротивление на земле, но и сам в состоянии навязать борьбу. В бою с Митчеллом Рауль уже принял вызов в стойке и показал прогресс в том, что касается работы на руках: неплохой тайминг, нокаутирующая мощь. К слову, в этом контексте интересно отметить, что в июне юный боец ездил на сборы в Кыргызстан, где, видимо, добавил больше разнообразия в свой арсенал.

И на этот раз есть ощущение, что Росас начал понимать — на одном сильном навыке он до титула не дойдёт. В топе легчайшего веса, в котором Рауль выступает, очень высокая конкуренция. Без постоянного развития мексиканскому бойцу там делать нечего, а действующий чемпион дивизиона Шон О’Мэлли и вовсе считает, что Росасу нужно взять паузу в выступлениях в UFC и набраться опыта в других промоушенах: «Я знал, что он проиграет Родригесу. Я сказал, что Кристиан Родригес будет слишком сильным для него.

Он тренируется в хорошем зале. И я не хочу говорить, что с ним покончено, но что в UFC с ним будут делать дальше? Может, лучше не подписывать сейчас новый контракт? Пусть подерётся два-три года где-нибудь в другом месте, наберёт побед.

Однако в UFC готовы рисковать, чтобы получить новую звезду. Может ли он всё ещё ей стать? Не уверен. В дивизионе, определённо, есть ребята, которых он может побить. Но мне кажется, что ему просто нужно думать сейчас не о победах, а о том, как он может стать лучше».

Весьма сомнительно, что Дана Уайт согласился бы на такое развитие событий. Президент UFC не мог нарадоваться на парня, ещё когда тот появился в претендентской серии, и очевидно, что лига будет делать ставку на Росаса и постарается в кратчайшие сроки довести его до рейтинговых бойцов. Это вовсе не значит, что Раулю постоянно будут давать удобных соперников и какие-то преференциии. Просто это хорошая маркетинговая история — раскрутить историю с бойцом, который в столь юном возрасте показывает себя в лучшем ММА-промоушене мира. Если Росас просто не будет тянуть уровень, то с ним не станут церемониться, таков бизнес.

Поэтому самое важное для него сейчас — постоянно развивать свои навыки и меньше размениваться на заявления в духе «я здесь новый король». Как правило, такие бойцы не добиваются больших высот, становясь заложниками собственных непомерных амбиций.

Пока Росаса любят. Он во всех трёх поединках получал место в главном карде турниров, чем мало кто может похвастать. При всём этом стоит помнить, что это всё ещё школьник. Да, ему 18, но в США учатся 12 лет. И, судя по всему, Рауль начинает оправдывать авансы. У него ещё достаточно времени, чтобы продолжать расти, и есть хорошая база, чтобы превратиться в действительно топового бойца. Тогда у дивизиона появится новая угроза и претендентам придётся слегка подвинуться, чтобы дать место для новой звезды.