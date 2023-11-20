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Николай Алексахин и Магомедсайгид Алибеков проведут бой на большом турнире RCC 17

Николай Алексахин и Магомедсайгид Алибеков проведут бой на большом турнире RCC 17
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Кард турнира RCC 17 пополнил поединок двух россиян, 32-летнего Николая Алексахина (28-7) и 33-летнего Магомедсайгида Алибекова. Противостояние состоится 15 декабря на многотысячной арене КРК «Уралец».

Ранее глава промоушена RCC Николай Клименко высказался об организации поединка между Иваном Штырковым и Максимом Гришиным на RCC 17. Отметим, что официального анонса этого противостояния не было. Однако точно известно, что Максим Гришин будет выступать на декабрьском турнире лиги, а кроме Штыркова, лига рассматривает ещё нескольких соперников. Будет ли Иван Штырков выступать в декабре после боя против Владимира Минеева, станет известно на этой неделе.

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