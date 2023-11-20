«Нет слов». Андре Уорд отреагировал на бой Фьюри — Нганну

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и чемпион мира в двух весовых категориях американец Андре Уорд высказался о боксёрском поединке между британским тяжеловесом Тайсоном Фьюри и камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну, который состоялся 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Напомним, Фьюри победил раздельным судейским решением по итогам 10 раундов (95-94, 95-94, 93-96), побывав в нокдауне.

«Я должен отдать Нганну должное. Он заслуживает каждую толику своего гонорара. Уверен, он проведёт ещё один-два больших поединка. Нганну сказал, что заработал за этот бой больше, чем за карьеру в UFC, и это приобретает первостепенное значение, когда вы становитесь старше. У меня нет слов. Я не знаю, что случилось», — сказал Уорд в подкасте The MMA Hour.