WBC определит претендента на титул Джермелла Чарло

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Всемирный боксёрский совет (WBC) санкционировал отборочный поединок в первом среднем весе (до 69,9 кг) между американцем Себастьяном Фундорой (20-1-1, 13 KO) и украинцем Сергеем Богачуком (23-1, 23 KO).

О дедлайне переговоров для команд бойцов не сообщается. Примечательно, что ранее WBC уже называл претендента на титул в первом среднем весе, и это непобеждённый американец Чарльз Конвелл (16-0, 13 KO).

Себастьяну Фундоре 25 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в апреле, американец уступил нокаутом соотечественнику Брайану Мендосе.

Сергею Богачуку 28 лет. Единственное поражение в карьере украинец потерпел от бывшего претендента на титул американца Брэндона Адамса в марте 2021 года.

Напомним, действующим обладателем титула является американец Джермелл Чарло (35-2-1, 19 KO).