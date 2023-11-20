Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Официально: лига PFL приобрела Bellator

Официально: лига PFL приобрела Bellator
Аудио-версия:
Комментарии

Промоутерская организация Professional Fighters League выкупила права на Bellator. Об этом в своих социальных сетях сообщил основатель лиги PFL Дон Дэвис.

Как сообщает функционер, теперь все бойцы Bellator будут находиться в распоряжении PFL. Они смогут участвовать в турнирах промоушена и других различных мероприятиях. Отмечается, что в 2024 году будет организован ивент, где чемпионы Bellator сразятся с чемпионами PFL. Таким образом, бренд Bellator продолжит существование, но под управлением лиги Professional Fighters League.

Напомним, последний турнир Bellator, который стал 301-м номерным по счету, состоялся в ночь на 19 ноября в Чикаго (США). В главном событии минувшего мероприятия украинец Ярослав Амосов нокаутом в третьем раунде проиграл Джейсону Джексону из Ямайки и лишился чемпионского пояса организации в полусреднем весе.

Материалы по теме
Bellator 301: Шаблий — в финале Гран-при, Петтис и Амосов утратили чемпионские пояса
Live
Bellator 301: Шаблий — в финале Гран-при, Петтис и Амосов утратили чемпионские пояса
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android