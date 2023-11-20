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Нганну отреагировал на решение лиги PFL приобрести Bellator

Нганну отреагировал на решение лиги PFL приобрести Bellator
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Бывший чемпион UFC в тяжёлой весовой категории камерунец Фрэнсис Нганну прокомментировал новость о том, что лига Professional Fighters League (PFL) приобрела права на промоушен Bellator.

«PFL меняет правила игры. Возможности для бойцов PFL и Bellator под этим баннером безграничны», – написал Хищник в своих социальных сетях.

Ранее основатель Professional Fighters League Дон Дэвис заяви, что его организация выкупила права на Bellator.

Напомним, 36-летний Фрэнсис Нганну является бойцом лиги PFL. Он перешёл в промоушен в текущем году, но до сих пор не дебютировал в нём. Ожидается, что свой первый поединок в PFL Хищник проведёт в следующем году. При этом в последнем бою Нганну дрался по правилам бокса – это произошло 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Тогда Фрэнсис раздельным решением судей проиграл британцу Тайсону Фьюри.

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