Песков ответил на вопрос о награждении Адама Кадырова

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков признался, что не обладает информацией о награждении 15-летнего сына главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Адама государственными наградами.

«Я не располагаю информацией о том, что он был представлен к каким-то государственным наградам. Мне об этом ничего не известно», — приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее стало известно, что Адам награждён орденом «Трудовая Доблесть России» и медалью «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени. До этого он получал орден «За служение религии Ислам» I степени, орден «Дуслык», удостаивался высшей награды Карачаево-Черкесии – орден «За заслуги», а также получал некоторые другие награды.

Адам Кадыров занимается смешанными единоборствами и является победителем различных спортивных соревнований.