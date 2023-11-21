«Дорогой спортсмен». Хамзат Чимаев обратился к сыну Кадырова Адаму

Непобеждённый боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался о начинающем бойце смешанных единоборств Адаме Кадырове – сыне главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

«Дорогой спортсмен, с тех пор, как ты начал заниматься спортом, ты ежедневно лишал себя жизненных радостей и удовольствий, и вот за эту неутолимую жажду к победе народ дарит тебе всеобщее признание, любовь и уважение!» – написал Чимаев.

Ранее сообщалось, что Адам награждён орденом «Трудовая Доблесть России» и медалью «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени. Это одна из многочисленных наград, которую Кадыров-младший получил в последнее время.

Чимаев провёл спарринги с сыновьями Кадырова: