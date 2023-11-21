Озвучены сроки возвращения Гилберта Бёрнса в октагон

Бывший претендент на чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе бразилец Гилберт Бёрнс проведёт свой следующий поединок весной 2024 года. Об этом в своих социальных сетях сообщил инсайдер Бретт Окамото.

«Гилберт рассказал мне, что ему разрешили возобновить тренировки на 100 процентов, впервые после травмы плеча в мае. Он рассчитывает вернуться в клетку в марте или апреле 2024 года», – написал журналист.

Напомним, профессиональный рекорд Гилберта Бёрнса в смешанных единоборствах составляет 22-6. 36-летний боец из Бразилии занимает четвёртое место в рейтинге полусредней весовой категории UFC. Свой последний поединок Бёрнс провёл 6 мая текущего года на турнире UFC 288. Тогда он единогласным решением судей проиграл Белалу Мухаммаду.