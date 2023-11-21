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Чисора заявил, что украинец Усик любит русскую баню

Чисора заявил, что украинец Усик любит русскую баню
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Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе Александр Усик любит посещать русскую баню. Об этом сообщил популярный британский боксёр Дерек Чисора.

«Я только сегодня виделся с Усиком. Мы с ним любим одну и ту же русскую баню. Поэтому сегодня провели время вместе», — сказал Чисора в интервью IFL TV.

Напомним, профессиональный рекорд Александра Усика в боксе составляет 21-0. Свой последний поединок украинский спортсмен провёл в августе текущего года, досрочно победив в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа. Следующий бой Усик проведёт 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Его соперником станет британец Тайсон Фьюри, который владеет титулом WBC. Они подерутся за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлой весовой категории.

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