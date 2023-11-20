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Усик показал фото с Макгрегором, Биволом, Майком Тайсоном и другими легендами бокса

Усик показал фото с Макгрегором, Биволом, Майком Тайсоном и другими легендами бокса
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Украинский чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO Александр Усик разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав совместную фотографию с легендами бокса и представителями ММА.

Фото: Из личного архива Александра Усика

Фото: Из личного архива Джо Кальзаге

Снимок был сделан в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Вместе с Усиком на фото экс-чемпион промоушена UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор, прославленные боксёры Майк Тайсон, Дмитрий Бивол, Мэнни Пакьяо, Эвандер Холифилд, Джо Кальзаге и другие знаменитые спортсмены.

Напомним, в Эр-Рияде состоится следующий поединок Усика. В столице Саудовской Аравии он встретится с чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри. Противостояние пройдёт 17 февраля 2024 года.

Усик встретился с Криштиану Роналду:

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