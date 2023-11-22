Экс-тренер по кикбоксингу Ахмед Ахмедов объявлен в розыск по статье о госизмене

Бывший главный тренер сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмед Ахмедов объявлен в розыск по делу о госизмене. Об этом информирует телеграм-канал Mash.

Сообщается, что Ахмедова подозревают в участии в боевых действиях на стороне ВСУ.

В случае признания вины Ахмеда ему грозит пожизненное заключение. Сейчас он находится за пределами России. Среди воспитанников Ахмедова есть многочисленные чемпионы мира и Европы. Он тренировал таких российских спортсменов, как Башир Таждинов, Раджаб Алиев, Магомед Саидов и других.

Ранее Ахмедов занимал должность директора детско-юношеской спортивной школы в Кизлярском районе Дагестана, а также работал в качестве главного тренера сборной республики по кикбоксингу в разделе фул-контакт.