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Магомед Исмаилов высказался об Иване Штыркове

Магомед Исмаилов высказался об Иване Штыркове
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Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов высказался о соотечественнике, Иване Штыркове.

«Ты невероятный воин, Иван. Рад был делить с тобой клетку и ринг, рад нашим взаимоотношениям, рад такому другу! Лучших друзей, как правило, рождает хорошая битва», — написал Исмаилов в социальных сетях.

Напомним, в своём последнем на данный момент бою, проходившем по правилам кикбоксинга, Штырков встречался с Владимиром Минеевым. Поединок прошёл всю дистанцию и завершился победой Минеева единогласным решением судей.

В общей сложности за время карьеры в смешанных единоборствах Штырков провёл 25 боёв, в которых одержал 22 победы и потерпел два поражения. Ещё один поединок с его участием завершился вничью.

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