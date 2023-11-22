Тим Цзю рассказал, что почувствовал, когда Никита побывал в нокдауне в бою с Биггсом

Австралиец с русскими корнями Тимофей Цзю описал ощущения во время нокдауна своего брата Никиты в поединке с соотечественником Диланом Биггсом. Их бой состоялся сегодня, 22 ноября. Никита победил, отправив соперника в технический нокаут в пятом раунде. При этом в первом раунде Цзю-младший побывал в нокдауне.

«Моё сердце билось очень быстро», — сказал Тим Цзю после боя.

Напомним, благодаря победе в поединке с Биггсом Никита стал новым обладателем титула чемпиона Австралии в первом среднем весе. Для него этот титул первый на профессиональном уровне. В этом поединке Цзю-младший одержал свою восьмую победу. Сын Кости Цзю за время карьеры в профессионалах ни разу не проигрывал. Семь раз он побеждал нокаутом.