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Тим Цзю рассказал, что почувствовал, когда Никита побывал в нокдауне в бою с Биггсом

Тим Цзю рассказал, что почувствовал, когда Никита побывал в нокдауне в бою с Биггсом
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Австралиец с русскими корнями Тимофей Цзю описал ощущения во время нокдауна своего брата Никиты в поединке с соотечественником Диланом Биггсом. Их бой состоялся сегодня, 22 ноября. Никита победил, отправив соперника в технический нокаут в пятом раунде. При этом в первом раунде Цзю-младший побывал в нокдауне.

«Моё сердце билось очень быстро», — сказал Тим Цзю после боя.

Напомним, благодаря победе в поединке с Биггсом Никита стал новым обладателем титула чемпиона Австралии в первом среднем весе. Для него этот титул первый на профессиональном уровне. В этом поединке Цзю-младший одержал свою восьмую победу. Сын Кости Цзю за время карьеры в профессионалах ни разу не проигрывал. Семь раз он побеждал нокаутом.

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