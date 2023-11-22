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Камил Гаджиев высказался о следующем сопернике для Владимира Минеева

Камил Гаджиев высказался о следующем сопернике для Владимира Минеева
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Известный российский промоутер Камил Гаджиев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где прокомментировал победу Владимира Минеева в поединке по правилам кикбоксинга с Иваном Штырковым. Минеев добыл победу единогласным решением судей. Также Гаджиев высказался на тему следующего соперника Владимира.

«Минеев и Штырков не выложились на все сто в поединке по правилам кикбоксинга! Первый немного подзабыл, как это делается, был осторожен, но уверен в своей победе. Второй показал свой технический максимум в этом виде спорта, но рисковать тоже не стал — сказался недавний нокаут! Итог — победа более опытного кикбоксёра, все закономерно!

В целом радует, что кикбоксинг становится трендом! Что дальше для нашего Золотого мальчика? Уверен, что это бой с Магомедом Исмаиловым. Восемь жёстоких и бескомпромиссных раундов – вместо тысячи слов», — написал Гаджиев.

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