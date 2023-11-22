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Костя Цзю отреагировал на победу Никиты и завоевание чемпионского пояса

Костя Цзю отреагировал на победу Никиты и завоевание чемпионского пояса
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Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю дал комментарий по поводу победы своего сына Никиты в поединке с австралийцем Диланом Биггсом. Никита победил в пятом раунде, отправив соперника в технический нокаут. Боксёры сражались за звание чемпиона Австралии в первом среднем весе, которое удерживал Биггс.

«Самое главное, что это победа. Она далась нелегко, это тоже здорово. Определяем ошибки, над которыми нужно работать. Всё здорово», — сказал Костя Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

В этом поединке Цзю-младший одержал восьмую победу. Сын Кости Цзю за время карьеры на профессиональном ринге ни разу не проигрывал. Семь раз он побеждал нокаутом.

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