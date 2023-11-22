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Костя Цзю рассказал, как воспринял нокдаун в чемпионском бою Никиты

Костя Цзю рассказал, как воспринял нокдаун в чемпионском бою Никиты
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Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю высказался о своих ощущениях во время нокдауна своего сына Никиты в поединке с Диланом Биггсом (Австралия). Их бой состоялся сегодня, 22 ноября. Никита победил, отправив соперника в технический нокаут в пятом раунде. При этом в первом раунде Цзю-младший побывал в нокдауне.

«Я не смог найти трансляцию сразу, начал смотреть бой уже после нокдауна. Поэтому было спокойно. А при пересмотре, да, нокдаун. Хорошо, что собрался и показал, что характер есть. И есть над чем работать», — сказал Костя Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Чем отличаются друг от друга Тимофей Цзю и Никита Цзю?

Ранее ощущения от нокдауна брата описал Тимофей Цзю.

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