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«Нервы, умноженные на два». Костя Цзю заявил, что Тим и Никита хотят биться в одном карде

«Нервы, умноженные на два». Костя Цзю заявил, что Тим и Никита хотят биться в одном карде
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Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю рассказал, что его сыновья Никита и Тимофей хотят боксировать в одном карде. По словам Константина, для него это «нервы, умноженные на два».

«У них есть свои планы. Они сейчас думают, что будут боксировать вместе в одном карде. Для меня это нервы, умноженные на два», – сказал Костя Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, сегодня, 22 ноября, Никита техническим нокаутом победил австралийца Дилана Биггса, завоевав звание чемпиона Австралии в первом среднем весе. Для него этот титул стал первым в профессиональной карьере. В этом поединке Цзю-младший одержал свою восьмую победу. Семь раз он побеждал нокаутом.

Чем отличаются друг от друга Тимофей Цзю и Никита Цзю?

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