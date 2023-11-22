Тайсон Фьюри: не думаю, что Усик — большая личность

Чемпион WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри поделился мнением о своём сопернике по следующему поединку, чемпионе мира по версиям WBA, IBF и WBO Александре Усике. Их бой состоится 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Как могу охарактеризовать Усика? Я не знаю его как человека. Я лишь вижу, что он не привык много говорить. Так что я не думаю, что он большая личность. Я не заметил у него каких-либо отличительных качеств, если честно. Что его характеризует? Я не знаю», – сказал Фьюри на канале Sky Sports Boxing в YouTube.

На счету Фьюри 35 поединков, в которых он добыл 34 победы (24 нокаутом). Один бой с участием Тайсона был завершён вничью.

На счету Усика 21 бой, в каждом из которых он побеждал. 14 побед были добыты нокаутом.