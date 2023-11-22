«Вообще не уверен, что бой состоится». Фьюри хочет снова сорвать великое противостояние?

Потенциальный поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри раскручивается с самого начала года. Сначала боксёры планировали встретиться весной, но не сошлись в финансовых вопросах. Кто-то обвинил Фьюри, кто-то — Усика, но факт в том, что поединок не состоялся.

Новая волна слухов прошла осенью, а завершилось всё подписанием контракта с открытой датой. Фьюри рановато заглянул за спину Фрэнсису Нганну и едва не поплатился. Намеченный супербой с Усиком, изначально запланированный на декабрь, опять пришлось сдвигать на неопределённый срок. И, наконец, на прошлой неделе была проведена пресс-конференция с участием бойцов, где объявили о дате предстоящего поединка — 17 февраля.

Казалось бы — всё отлично. Остаётся спокойно готовиться и избегать травм, но буквально тут же пошли разговоры, что ничего в этой саге не закончено и могут быть абсолютно любые повороты. Для начала сам Усик усомнился в том, что бой будет: «Я не уверен на 100%, что бой состоится. Я буду уверен, когда выйду на ринг. Я буду стоять в одном углу, Тайсон Фьюри — в противоположном, между нами рефери в белой рубашке, и только когда я услышу звук гонга — вот тогда пойму, что да, всё началось».

Менеджер Александр Красюк тоже заявил, что сомневается в поединке и будет сомневаться до последнего: «Уверен ли я, что поединок состоится? Нет, вообще нет. Моя уверенность возрастёт, когда я услышу стартовый гонг. Вот тогда начну верить, что бой состоится. Я слишком долго нахожусь в боксе. У меня есть ожидания и надежды, но я должен оставаться скептичным. Мы хотим, чтобы бой состоялся. Цель Усика — стать абсолютным чемпионом. И для этого нам нужен Тайсон. Его титул единственный, которого пока не хватает Усику».

Разумеется, оба утрируют и понимают, что никто без причины срывать бой не станет. Просто слова Фьюри действительно вызывают опасения. Британец признался, что продолжает бороться с психологическими проблемами: «После каждого боя у меня бывает двухнедельная депрессия. Но сейчас я уже преодолеваю её. Пытаюсь вернуться в реальность. Знаю, что это продлится две недели, я привык к этому. Настроение скачет то вверх, то вниз. Причём, чем выше оно поднимается, тем сильнее оно падает».

Это всё тревожит и настораживает, потому что у Фьюри действительно есть такие проблемы, это не мелочи, это влияет на человека. Ранее Тайсон уже признавался, что ему даже приходилось отказываться от боёв из-за психологических проблем. Промоутеры британца прекрасно об этом знают и всегда стараются оперировать максимально обтекаемыми формулировками, когда речь идёт о будущем Фьюри.

Сейчас Цыганский король храбрится: «Приглашаю вас разделить ринг с будущим абсолютным чемпионом в тяжёлом весе — со мной. Слушайте все — его нокаутируют, а вы двое [Александр Красюк и Эгис Климас] будете работать на меня, таская сумки. Так что помните, что я сказал на этой сцене. Я уже лишил одного украинца всех поясов и теперь избавлю этого идиота от всех поясов, которые отдал ему — включая пояс журнала Ring, который я уступил в прошлом году, чтобы трижды отыграть его, колбаса. Ты знаешь, что произойдёт. Тебя разобьют на куски. Ты сражаешься с лучшим британским тяжеловесом, когда-либо выходившим на ринг. Ты победил всех остальных, но не победишь Тайсона Фьюри, сосиска».

Однако дыма без огня не бывает. Было бы крайне опрометчиво считать, что ничего этому бою не угрожает. Здесь всё может измениться, чего, конечно, не хочется. Поэтому вопросы с великим боем по-прежнему открыты, держим руку на пульсе.