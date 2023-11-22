Ковалёв сказал, сколько весил между боями, когда был полутяжеловесом

Трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) и бывший член рейтинга pound-for-pound, звёздный россиянин Сергей Ковалёв (34-4-1, 29 KO) рассказал о проблемах с весосгонкой на позднем этапе карьеры.

«Сейчас вес так гонять не надо. Когда я приехал из России, я в 79 кг гонял с 85 кг. Потом уже, где-то в 2016 году, 10 килограммов, и с каждым всё прилипало… И в 2019 году, самый тяжёлый для меня год был, когда я вернул титул в реванше с Элейдером Альваресом, потом Энтони Ярд в Челябинске, потом Канело… Я в то время уже гонял по 13 килограммов», — сказал Ковалёв в интервью YouTube-каналу «ШКОЛА БОКСА Алика Бикбулатова».

Напомним, Ковалёв не выступал с мая 2022 года, когда перебоксировал по итогам 10 раундов болгарина Тервела Пулева.