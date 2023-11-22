Топурия рассказал, за счёт чего он собирается победить Волкановски

Непобёжденный испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия поделился ожиданиями от предстоящего поединка против чемпиона UFC в полулёгкой весовой категории австралийца Александра Волкановски. Топурия считает, что он сможет победить Волка за счёт борьбы.

«Я собираюсь вернуться к своему бэкграунду – много занимаюсь грэпплингом, много борюсь, потому что действительно думаю, что именно в этом аспекте у меня есть преимущество перед ним. Алекс – хороший ударник, но он не прирождённый борец и не очень хорош в партере. Вот в чём будет моё преимущество в этой схватке», – приводит слова Топурии MMA News.

Напомним, титульный бой в полулёгкой весовой категории между Александром Волкановски и Илиёй Топурией состоится в феврале 2024 года. Он станет главным событием турнира UFC 298.