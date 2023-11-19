Кормье признался, за кого он переживал в реванше между Махачевым и Волкановски

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Даниэль Кормье ответил на вопрос о том, кого он поддерживал в реванше между российским бойцом Исламом Махачевым и австралийцем Александром Волкановски.

«Когда я смотрел бой Ислама против Волкановски, я надеялся, что Махачев выступит лучше. Но в то же время я хотел, чтобы Волкановски выступил хорошо, потому что я построил отличные отношения с этим парнем. Возможно, не такого уровня отношения, как с Махачевым, но я знаю этого парня, знаю, какой он хороший человек», — сказал Кормье в интервью MMA Fighting.

Напомним, 21 октября 2023 года на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) чемпион организации в лёгком весе Ислам Махачев столкнулся в реванше с обладателем титула в полулёгком дивизионе Александром Волкановски. Бой завершился победой российского спортсмена техническим нокаутом в первом раунде. Даниэль Кормье комментировал тот поединок.