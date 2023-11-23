О'Мэлли назвал подходящий турнир UFC для возвращения Макгрегора

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Шон О'Мэлли признался, что хотел бы видеть возвращение в октагон экс-чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора на турнире UFC 300. Спортивное шоу пройдёт весной следующего года.

«Отсутствие Конора на UFC 300 стало бы большим разочарованием. Не имеет значения, Конор против Майкла Чендлера, Конор против Гэтжи. В любом случае Конор должен выступить в главном событии UFC 300, иначе я не буду его смотреть. Шучу, смотреть-то я буду, но будет не особо интересно», — сказал О'Мэлли в подкасте The Timbo Sugar Show.

Макгрегор не проводил поединки после того, как на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, который прошёл летом 2021 года, проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу.