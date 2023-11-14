«Лицемеры высшего разряда». Макгрегор справедливо обвиняет команду Хабиба?

На прошлой неделе в медиапространстве неожиданно появилась удивительная новость о том, что действующий чемпион Bellator в лёгком весе Усман Нурмагомедов выбывает из Гран-при, а его поединок с Брентом Примусом признан несостоявшимся. Кроме того, бойца дисквалифицировали на полгода и оштрафовали.

Всё дело в проваленной допинг-пробе. Неизвестно, какое именно было вещество, но уже и менеджеры Усмана, и он сам, и руководство Bellator объяснили, что боец проходил лечение и принимал определённые препараты, в одном из которых и был запрещённый элемент. Главная проблема была в том, что Нурмагомедов не уведомил Атлетическую комиссию об использовании препаратов. И если бы не было документов, которые позже всё-таки предоставили, дисквалификация могла быть более длительной. В целом это можно назвать халатностью со стороны бойца, но вряд ли читерством.

Пояса Усмана никто не лишал, и в лиге заявили, что сейчас имеет смысл задуматься о реванше россиянина с Примусом. Впрочем, главный антифанат семьи Нурмагомедовых Конор Макгрегор не упустил возможности прокомментировать новости. Сначала ирландец был дипломатичен по своим меркам: «Я нисколько не был удивлён, когда услышал, что у члена команды Нурмагомедова оказался положительный тест на стероиды. Лицемеры высшего разряда».

Тут стоит отметить, что несколькими днями ранее «любовь» Макгрегора к команде Хабиба вспыхнула с новой силой. Конора задел тот факт, что Ислам Махачев стал первым номером рейтинга pound-for-pound: «Нокаутирован до отключки и пойман на стероидах, но действующий номер один рейтинга P4P. Что за спорт!».

К Махачеву в разное время были вопросы и у Дэна Хукера с Бобби Грином. Оба ему проигрывали досрочно. Хукер обвинял Ислама в использовании капельницы перед первым поединком с Алексом Волкановски, но так и не смог привести доказательства, хотя утверждал об их наличии. Грин практически на каждой встрече с журналистами поднимает эту тему и утверждает, что в России все бойцы пользуются запрещёнными препаратами, а Махачев и подавно.

Позже, после первого высказывания о дисквалификации Усмана Нурмагомедова, Макгрегор выдал более жёсткий твит, уже упомянув и покойного Абдулманапа Нурмагомедова: «Стероиды – это харам! Позор Аллаха висит над кланом Нурмагомедовых. Мошенники! Абдулманап перевернулся в гробу».

Весьма ироничные высказывания Макгрегора, особенно на фоне того, что в последние годы именно экс-чемпиона частенько подозревают в употреблении запрещённых препаратов. Не секрет, что Конор выбывал из пула тестируемых бойцов USADA на длительное время и два года не сдавал никаких тестов. К примеру, Даррен Тилл, который тоже вышел из пула, открыто заявлял, что планирует «подлечиться». Джастин Гэтжи не так давно прямо заявил, что Макгрегор сидит на стероидах. Забавно, что и Бобби Грин, упоминавшийся выше, в прошлом году был отстранён за проваленную допинг-пробу.

Весьма маловероятно, что у команды Хабиба действительно есть проблемы с допингом. Серьёзных подозрений на это никогда не было. У Махачева в своё время обнаруживали мельдоний, который он принимал из-за аритмии сердца, но он прекратил его использование до 1 января 2016 года, так как с этой даты вещество было включено в список запрещённых. Ислам лишился одного боя, но в USADA позже подтвердили, что российский боец чист и вовремя перестал употреблять препарат. В случае с Усманом это банальная недоработка команды, которая вылилась в такой результат. Скорее всего, никаких проблем у него и у команды Хабиба не возникнет.

Макгрегора, разумеется, не переубедить. Если в будущем Усман подпишется в UFC, то Конор обязательно вспомнит об этой ситуации. Но в этом весь Ноториус, он будет оставаться в центре внимания так долго, как сам этого захочет. Главное, чтобы был повод эпатировать болельщиков.