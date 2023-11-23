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Отец Фьюри — о бое сына с Нганну: даже в раздевалке лицо Тайсона было странного цвета

Отец Фьюри — о бое сына с Нганну: даже в раздевалке лицо Тайсона было странного цвета
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Джон Фьюри, отец британского чемпиона WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, поделился мнением о недавнем поединке сына с франко-камерунским бойцом смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну. Бой прошёл по правилам бокса. Тайсон победил раздельным судейским решением.

«Нганну, вероятно, дрался с худшей версией Тайсона, которую я когда-либо видел. Причём как в физическом плане, так и в моральном. Даже в раздевалке его лицо было странного цвета. Я наблюдал за его спаррингом неделей ранее, и он меня не впечатлил. В течение недели у него были проблемы с лёгкими, я отмечал, как тяжело он дышал после раундов. У него была ужасная неделя, одна из худших в его карьере, но он всё равно сделал достаточно для победы», — приводит слова Джона Give me Sport.

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