Топурия назвал соперника, с которым намерен провести бой после поединка с Волкановски

Непобеждённый испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия рассказал, с кем хочет провести поединок после противостояния с австралийцем Александром Волкановски, который является обладателем титула в полулёгкой весовой категории.

«Я думаю, что события будут развиваться следующим образом: я одолею Волкановски 17 февраля, а затем проведу бой с Максом Холлоуэем. Это будет здесь, в Испании. Такова моя цель на данный момент, и я думаю, что так всё и будет», — сказал Топурия на канале Kanpai Media в YouTube.

Бой между Волкановски и Топурией пройдёт в феврале следующего года. Он станет главным событием турнира UFC 298.

В общей сложности Топурия провёл 14 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 14 побед (четыре победы были добыты нокаутом).