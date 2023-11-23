Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Топурия назвал соперника, с которым намерен провести бой после поединка с Волкановски

Топурия назвал соперника, с которым намерен провести бой после поединка с Волкановски
Аудио-версия:
Комментарии

Непобеждённый испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия рассказал, с кем хочет провести поединок после противостояния с австралийцем Александром Волкановски, который является обладателем титула в полулёгкой весовой категории.

«Я думаю, что события будут развиваться следующим образом: я одолею Волкановски 17 февраля, а затем проведу бой с Максом Холлоуэем. Это будет здесь, в Испании. Такова моя цель на данный момент, и я думаю, что так всё и будет», — сказал Топурия на канале Kanpai Media в YouTube.

Бой между Волкановски и Топурией пройдёт в феврале следующего года. Он станет главным событием турнира UFC 298.

В общей сложности Топурия провёл 14 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 14 побед (четыре победы были добыты нокаутом).

Материалы по теме
Топурия рассказал, за счёт чего он собирается победить Волкановски
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android