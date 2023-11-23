Блахович — о Ракиче: сломал его один раз, сломаю и во второй

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) поляк Ян Блахович поделился ожиданиями от назначенного на UFC 297 боя-реванша против Александара Ракича. Напомним, их первый бой состоялся в марте 2022 года, Блахович победил нокаутом в начале третьего раунда.

«Вот что я думаю об этом — я побью его ещё один раз. Я сломаю его снова, вот и всё. Я просто заткну людей, и на этом окончено. Потом посмотрим, что будет дальше, но сейчас я сосредоточен только на нём. Считаю, что это хороший бой для меня.

Конечно, всё сработает для меня. У него была два года перерыва, он возвращается после травмы и операции, так что увидим. Я собираюсь быть готовым к лучшей версии Ракича и, конечно, он будет очень мотивирован, потому что он хочет доказать, что в этот раз будет иной результат. Я должен быть готов к лучшему Ракичу, но я никогда не проигрывал в реваншах, и на этот раз будет так же.

Это будет похоже на наш первый бой, но я его в этот раз просто нокаутирую. Ясный нокаут, больше нечего сказать и нечего поделать. Ему будет нечего сказать после этого», — сказал Блахович в интервью Middle Easy.