Тёрнер заменит травмированного Хукера в бою с Грином

Американец Джалин Тёрнер проведёт бой в лёгком весе с соотечественником Бобби Грином, согласившись заменить травмированного новозеландца Дэна Хукера на турнире UFC Fight Night 2 декабря в Остине, сообщает ESPN. Поединок будет состоять из трёх раундов, хотя в изначальном бою Грина с Хукером планировалось до пяти раундов.

Новозеландец ранее повторно повредил руку, которую сломал в своём последнем бою против Тёрнера в июле. Хукер выиграл тот бой разделённым решением судей.

На счету Грина 31 победа, 14 поражений и одна ничья в смешанных единоборствах. Он одержал две победы подряд, в том числе нокаутировал Гранта Доусона в октябре.

Тёрнер проиграл два последних боя разделённым решением судей — с Хукером и поляком Матеушем Гамротом. До этого он выиграл досрочно пять поединков подряд.

Главный событием UFC Fight Night 2 декабря станет поединок американца Бенеила Дариуша и россиянина Армана Царукяна в лёгком весе.