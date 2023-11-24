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Вагаб Вагабов заявил, что Илич без особого труда победит Шлеменко

Вагаб Вагабов заявил, что Илич без особого труда победит Шлеменко
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Известный российский боец смешанных единоборств Вагаб Вагабов поделился мнением по поводу предстоящего реванша между своим соотечественником Александром Шлеменко и представителем Сербии Александром Иличем. Бой состоится на турнире RCC 17 15 декабря в Екатеринбурге. В первом бою, который проходил в августе, Шлеменко проиграл нокаутом в первом раунде.

«Я смотрел первый бой. И думаю, что во втором поединке будет то же самое. Скажу, что Илич неудобен для Шлеменко, он взрывной и нестандартный. Если Иличу интересна будет эта победа, он её заберёт без особого труда», — сказал Вагабов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Резников раскритиковал Шлеменко за конфликт с соседом:

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