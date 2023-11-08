«Должен прикончить его». Сербский Джокер завершит великую карьеру Шлеменко?

15 декабря в Екатеринбурге состоится турнир по смешанным единоборствам RCC 17. В главном поединке вечера состоится реванш между Александром Шлеменко и сербом Александром Иличем.

История противостояния Шторма и Джокера началась в том самом Екатеринбурге в августе прошлого года. RCC организовал первый поединок, в котором Шлеменко, конечно, выглядел фаворитом — про Илича тогда в целом в России было известно крайне мало. Но серб заставил запомнить его имя: уже на первых секундах поединка он болтанул россиянина мощным коленом в прыжке, и Шлеменко упал на настил, где пропустил ещё десяток добивающих ударов от Илича. Чуть подождав, рефери остановил бой на 22-й секунде поединка.

Конечно, Шлеменко сразу после боя заявил, что готов к реваншу, и подчеркнул, что считает остановку ранней. Заинтересованы в реванше были как Илич, так и RCC, но второго поединка пришлось ждать полтора года, и на то были объективные причины.

«Практически сразу после первого поединка мы задумались над реваншем. Бой закончился быстро, логично было увидеть более полноценное противостояние. Илич шокировал всех своей победой, и сейчас у него есть возможность доказать, что это был не просто лаки-панч, а закономерный результат. Очевидно, что Александр преследует противоположные цели — этот реванш для него принципиальный. Большая пауза между боями тоже оправданна — мы провели поединок Шлеменко против Исмаилова, Илич смог залечить перелом руки, который получил в поединке в Сербии. Последние полгода мы были с ним на связи, следили за состоянием здоровья, чтобы он мог выйти на реванш в максимальных кондициях», — отметил глава RCC Николай Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Первый бой Илича и Шлеменко Фото: RCC MMA

За эти полтора года Шлеменко успел провести три боя по правилам ММА: свёл вничью поединок с бразильцем Клебером Соузой, провёл неудачный пятираундовый бой на RCC против Магомеда Исмаилова, а в июле 2023 года удушающим приёмом победил Алекса Оливейру. Ещё один раз Шторм выступил в кикбоксинга, одолев Ясубея Эномото.

Илич же, получив популярность в России, провёл боксёрский поединок с тем же Исмаиловым. И тот бой сербу лучше не вспоминать: Мага выиграл единогласным решением, а Илич смотрелся крайне плохо и практически не наносил ударов. Свой последний бой Илич провёл в Brave, где раздельным решением судей одолел Марчина Наружку.

Оба бойца предельно мотивированы перед реваншем. Для Илича это шанс ещё раз заявить о себе, потому что боксёрский поединок с Магомедом Исмаиловым смазал впечатление от брутальной победы над Шлеменко. Вторая победа над Штормом вновь повысит котировки серба в России и принесёт ему громкие бои. Илич заряжен повторить успех.

«Этот реванш должен был состояться. Я знал, что рано или поздно мы сразимся. Я снова финиширую Шлеменко. Мне не нравится, как он рассказывает о нашем первом поединке, он жалуется на судей. Он уже оказывает на них сейчас давление и говорит плохо о той самой остановке рефери. Знаю, что я должен прикончить его. Победа решением судей для меня не является правильным вариантом победы на территории России», — сказал Александр.

Для Шлеменко это даже более важный бой, чем для Илича. Александру нужно закрыть то досадное поражение и доказать, что колено серба было случайным. Шлеменко провёл пятираундовый бой с Исмаиловым, в котором хоть и проиграл, но смотрелся неплохо, а в последнем поединке уверенно разобрался с экс-бойцом UFC. И подходит к реваншу с Иличем в неплохой форме — осталось проявить себя в клетке.

«Контракт подписан, в декабре состоится долгожданный реванш с Иличем в Екатеринбурге. Приходите, будет интересно», — сказал Александр Шлеменко.