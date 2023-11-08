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Александр Шлеменко — Александр Илич, второй бой, реванш, RCC 17, когда состоится турнир, полный кард

«Должен прикончить его». Сербский Джокер завершит великую карьеру Шлеменко?
Игорь Некрасов
Бой Александр Шлеменко — Александр Илич
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Долгожданный реванш Илича и Шторма пройдёт в Екатеринбурге.

15 декабря в Екатеринбурге состоится турнир по смешанным единоборствам RCC 17. В главном поединке вечера состоится реванш между Александром Шлеменко и сербом Александром Иличем.

История противостояния Шторма и Джокера началась в том самом Екатеринбурге в августе прошлого года. RCC организовал первый поединок, в котором Шлеменко, конечно, выглядел фаворитом — про Илича тогда в целом в России было известно крайне мало. Но серб заставил запомнить его имя: уже на первых секундах поединка он болтанул россиянина мощным коленом в прыжке, и Шлеменко упал на настил, где пропустил ещё десяток добивающих ударов от Илича. Чуть подождав, рефери остановил бой на 22-й секунде поединка.

Подробнее о первом поединке Шлеменко и Илича:
Роковая ошибка Шлеменко. Шторма унесло с октагона за 20 секунд!
Роковая ошибка Шлеменко. Шторма унесло с октагона за 20 секунд!

Конечно, Шлеменко сразу после боя заявил, что готов к реваншу, и подчеркнул, что считает остановку ранней. Заинтересованы в реванше были как Илич, так и RCC, но второго поединка пришлось ждать полтора года, и на то были объективные причины.

«Практически сразу после первого поединка мы задумались над реваншем. Бой закончился быстро, логично было увидеть более полноценное противостояние. Илич шокировал всех своей победой, и сейчас у него есть возможность доказать, что это был не просто лаки-панч, а закономерный результат. Очевидно, что Александр преследует противоположные цели — этот реванш для него принципиальный. Большая пауза между боями тоже оправданна — мы провели поединок Шлеменко против Исмаилова, Илич смог залечить перелом руки, который получил в поединке в Сербии. Последние полгода мы были с ним на связи, следили за состоянием здоровья, чтобы он мог выйти на реванш в максимальных кондициях», — отметил глава RCC Николай Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Первый бой Илича и Шлеменко

Первый бой Илича и Шлеменко

Фото: RCC MMA

За эти полтора года Шлеменко успел провести три боя по правилам ММА: свёл вничью поединок с бразильцем Клебером Соузой, провёл неудачный пятираундовый бой на RCC против Магомеда Исмаилова, а в июле 2023 года удушающим приёмом победил Алекса Оливейру. Ещё один раз Шторм выступил в кикбоксинга, одолев Ясубея Эномото.

Илич же, получив популярность в России, провёл боксёрский поединок с тем же Исмаиловым. И тот бой сербу лучше не вспоминать: Мага выиграл единогласным решением, а Илич смотрелся крайне плохо и практически не наносил ударов. Свой последний бой Илич провёл в Brave, где раздельным решением судей одолел Марчина Наружку.

В боксе Илич проявить себя не смог. Исмаилов деклассировал серба:
Это Илич или Колян из «Реальных пацанов»? Мага победил безвольного серба!
Это Илич или Колян из «Реальных пацанов»? Мага победил безвольного серба!

Оба бойца предельно мотивированы перед реваншем. Для Илича это шанс ещё раз заявить о себе, потому что боксёрский поединок с Магомедом Исмаиловым смазал впечатление от брутальной победы над Шлеменко. Вторая победа над Штормом вновь повысит котировки серба в России и принесёт ему громкие бои. Илич заряжен повторить успех.

«Этот реванш должен был состояться. Я знал, что рано или поздно мы сразимся. Я снова финиширую Шлеменко. Мне не нравится, как он рассказывает о нашем первом поединке, он жалуется на судей. Он уже оказывает на них сейчас давление и говорит плохо о той самой остановке рефери. Знаю, что я должен прикончить его. Победа решением судей для меня не является правильным вариантом победы на территории России», — сказал Александр.

Для Шлеменко это даже более важный бой, чем для Илича. Александру нужно закрыть то досадное поражение и доказать, что колено серба было случайным. Шлеменко провёл пятираундовый бой с Исмаиловым, в котором хоть и проиграл, но смотрелся неплохо, а в последнем поединке уверенно разобрался с экс-бойцом UFC. И подходит к реваншу с Иличем в неплохой форме — осталось проявить себя в клетке.

«Контракт подписан, в декабре состоится долгожданный реванш с Иличем в Екатеринбурге. Приходите, будет интересно», — сказал Александр Шлеменко.

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