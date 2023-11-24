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PFL 10: 2023 PFL World Championship
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Иван Штырков: я кот в мешке, могу бросать разные «коряги»

Иван Штырков: я кот в мешке, могу бросать разные «коряги»
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Известный российский боец смешанных единоборств Иван Штырков высказался о своём стиле ведения поединков.

«Все соперники разные: в единоборствах ты не знаешь, как он будет реагировать в разных ситуациях. Тем более с таким человеком, как я, в таких видах спорта тяжело воспроизвести картину боя, которую я буду показывать. Как сказал Камил: «Кот в мешке». Потому что на каждый бой я могу выйти по-разному с разным настроем и бросать разные «коряги». У меня нет определённой картины боя именно в кикбоксинге, потому что у меня нет базы», — сказал Иван Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, в последнем бою, проходившем по правилам кикбоксинга, Штырков встречался с Владимиром Минеевым. Поединок прошёл всю дистанцию и завершился победой Минеева единогласным решением судей.

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