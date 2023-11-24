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Рой Джонс: Фьюри будет драться с Усиком совсем не так, как с Нганну

Рой Джонс: Фьюри будет драться с Усиком совсем не так, как с Нганну
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Легендарный боксёр Рой Джонс-младший дал свою оценку боя Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну и предположил, что британский тяжеловес подойдёт к поединку с Александром Усиком в совсем другой форме.

«Люди, кажется, не осознают следующую вещь: Тайсон Фьюри дерётся на уровне своего соперника. Он не чувствовал угрозы со стороны Фрэнсиса Нганну, поэтому он не вышел, как надо, не набрал форму и не подготовился морально к тому, что может почувствовать угрозу со стороны Фрэнсиса Нганну. Люди не видели угрозы во Фрэнсисе Нганну, потому что он не боксёр, к тому же на дистанции 10 раундов.

Он знает, что Александр Усик представляет собой угрозу, но он собирается драться с ним совсем не так, как он дрался с Нганну. Тайсон знал, что Фрэнсис Нганну из тех парней, с которым ему должно быть сложно, но всё же я выберу Тайсона Фьюри как фаворита. Ему нужно вернуться в историю, где он будет занимать довольно высокое место, потому что Александра Усика ещё никто не побеждал», — приводит слова Джонса British Boxing News со ссылкой на Betway.

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