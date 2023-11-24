Аскаров победил Гомеша единогласным решением судей на ACA 166 в Санкт-Петербурге

Бывший боец UFC Аскар Аскаров, выступающий в наилегчайшей весовой категории, единогласным решением судей победил бразильца Алана Гомеша на турнире ACA 166, который проходит в Санкт-Петербурге.

Для 31-летнего Аскарова эта победа стала 15-й в карьере. Он не выступал в лиге пять лет. После этого боя профессиональный рекорд бойца составляет 15-1-1.

Напомним, с 2015 по 2018 год россиянин выступал в ACB. Он становился чемпионом организации в наилегчайшем весе.

Аскаров заявил об уходе из UFC в октябре 2022 года по состоянию здоровья.

В официальном рейтинге UFC Аскаров занимал вторую строчку в наилегчайшем весе. 26 июля 2017 года в составе сборной России боец завоевал золото по вольной борьбе на XXIII летних Сурдлимпийских играх в Турции.