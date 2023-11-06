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Сын Кадырова отреагировал на слова Майрбека Хасиева о выступлении Чимаева на UFC 294

Сын Кадырова отреагировал на слова Майрбека Хасиева о выступлении Чимаева на UFC 294
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Боец смешанных единоборств Эли Кадыров, сын главы Чеченской Республика Рамзана Кадырова, отреагировал на недавний комментарий основателя российской MMA-лиги ACA Майрбека Хасиева о непобеждённом бойце UFC Хамзате Чимаеве. Хасиев ранее заявил, что поединок Хамзата и Камару Усмана был самым худшим боем из увиденных им на турнире UFC 294.

«Сказал человек, который мечтает сфоткаться с Чимаевым», — написал Эли на своей странице в социальных сетях.

Бой Чимаева и Усмана проходил 21 октября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) на турнире UFC 294. Поединок продлился всю дистанцию (три раунда) и завершился победой Хамзата судейским решением.

Хамзат Чимаев провёл спарринги с сыновьями Рамзана Кадырова:

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