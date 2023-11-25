Гловер Тейшейра: в 35 лет я бы уничтожил Прохазку и Хилла

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) 44-летний бразилец Гловер Тейшейра рассказал о своём решении завершить профессиональную карьеру и не возобновлять выступления в ММА.

«Мы ждали выхода Алекса Перейры на UFC 295. Я скучал по этим ощущениям. Я занимался этим не ради денег, а из любви. Я скучаю по тем временам. Но я не помышляю о возвращении. Я завоевал пояс за карьеру, поэтому теперь могу быть благодарным за всё, чего добился, и за всё, что имею.

Я ушёл, поскольку проиграл Прохазке и Хиллу. Не хочу принижать их достоинства, но фактор моего возраста определённо сказался. Я стал медленнее и слабее. Даже в возрасте 35 лет я бы их уничтожил. Но моё время настало. Надо двигаться дальше. Когда я увидел, что Алекс добился большего, чем я, то решил сделать ставку на его карьеру. Я вкладываю в него максимум своей энергии», — приводит слова Тейшейры MMA Fighting.

Первый поединок в UFC Тейшейра провёл в мае 2012 года, победив удушающим приёмом. В апреле 2014-го Тейшейра впервые сразился за титул, уступив по очкам звёздному американцу Джону Джонсу. В октябре 2021 года на турнире UFC 267 бразилец стал чемпионом UFC, победив удушающим приёмом во втором раунде поляка Яна Блаховича. Всего же в MMA он провёл 42 поединка, в которых одержал 33 победы и потерпел девять поражений.