Рой Джонс подтвердил, что может провести бой с Томми Фьюри

Легендарный боксёр Рой Джонс-младший подтвердил, что бой с британский боксёром-блогером Томми Фьюри был бы для него интересным.

Ранее Фьюри рассказал, что они с Джонсом обсуждали такую возможность в прошлом месяце в Саудовской Аравии, куда приехали посмотреть бой между Тайсоном Фьюри — братом Томми — и камерунцем Фрэнсисом Нганну.

«В этом есть правда, мы разговаривали в Саудовской Аравии, потому что Джон Фьюри (отец Томми и Тайсона. — Прим. «Чемпионата») был с Тайсоном. Выйти на ринг с кем-то из эпохи социальных сетей и провести большой бой с Томми Фьюри — возможно, я уже не тот, кем был, но выступить против кого-то из эпохи YouTube — это совсем другое дело и может увлечь публику. Я думаю, это было бы здорово», — сказал Джонс в интервью DAZN.