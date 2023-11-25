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Рой Джонс подтвердил, что может провести бой с Томми Фьюри

Рой Джонс подтвердил, что может провести бой с Томми Фьюри
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Легендарный боксёр Рой Джонс-младший подтвердил, что бой с британский боксёром-блогером Томми Фьюри был бы для него интересным.

Ранее Фьюри рассказал, что они с Джонсом обсуждали такую возможность в прошлом месяце в Саудовской Аравии, куда приехали посмотреть бой между Тайсоном Фьюри — братом Томми — и камерунцем Фрэнсисом Нганну.

«В этом есть правда, мы разговаривали в Саудовской Аравии, потому что Джон Фьюри (отец Томми и Тайсона. — Прим. «Чемпионата») был с Тайсоном. Выйти на ринг с кем-то из эпохи социальных сетей и провести большой бой с Томми Фьюри — возможно, я уже не тот, кем был, но выступить против кого-то из эпохи YouTube — это совсем другое дело и может увлечь публику. Я думаю, это было бы здорово», — сказал Джонс в интервью DAZN.

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