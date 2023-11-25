Холифилд: Майк Тайсон нокаутировал своих спарринг-партнёров каждый день

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях легендарный американец Эвандер Холифилд высказался о своём экс-сопернике, звёздном соотечественнике Майке Тайсоне.

«Мы не спарринговали до 1984 года. Майк нокаутировал всех подряд. Если у него был спарринг-партнёр, он нокаутировал его каждый день. Он заставлял людей приходить в зал и нокаутировал их.

Он был мастером работы у канатов, всё, что он делал, он делал великолепно. Я смотрел на него и думал: «Вау, а он хорош». Но в боксе суть заключается в том, чтобы заставить человека двигаться в определённом направлении и извлекать из этого выгоду», — сказал Холифилд в интервью YouTube-каналу VLAD TV.

Ранее в интервью Холифилд дал прогноз на бой Александра Усика и Тайсона Фьюри.