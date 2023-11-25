Бойцы Асхабовы освобождены после ареста по обвинению в похищении и пытках

Российский боец UFC Хусейн Асхабов и его брат-близнец Хасан Асхабов, задержанные полицией в Таиланде в сентябре, были отпущены, сообщает ресурс RedFuryMMA.

Напомним, братьям Асхабовым было предъявлено обвинение в ограблении гражданина Италии, лишившегося денег и ценностей на сумму около $ 340 тыс., а также в пытках.

В ходе следствия выяснилось, что россияне не причастны к преступлению, а пострадавший может понести наказание за ложные показания.

Напомним, Хусейн Асхабов (23-1) дебютировал в UFC в феврале, уступив единогласным решением американцу Джамаллу Эммерсу. Его брат Хасан Асхабов также является бойцом смешанного стиля и за свою карьеру провёл 25 боёв, в 23 победив.