Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бойцы Асхабовы освобождены после ареста по обвинению в похищении и пытках

Бойцы Асхабовы освобождены после ареста по обвинению в похищении и пытках
Комментарии

Российский боец UFC Хусейн Асхабов и его брат-близнец Хасан Асхабов, задержанные полицией в Таиланде в сентябре, были отпущены, сообщает ресурс RedFuryMMA.

Напомним, братьям Асхабовым было предъявлено обвинение в ограблении гражданина Италии, лишившегося денег и ценностей на сумму около $ 340 тыс., а также в пытках.

В ходе следствия выяснилось, что россияне не причастны к преступлению, а пострадавший может понести наказание за ложные показания.

Напомним, Хусейн Асхабов (23-1) дебютировал в UFC в феврале, уступив единогласным решением американцу Джамаллу Эммерсу. Его брат Хасан Асхабов также является бойцом смешанного стиля и за свою карьеру провёл 25 боёв, в 23 победив.

Материалы по теме
Российский боец UFC Асхабов арестован в Таиланде за похищение, пытки и ограбление
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android