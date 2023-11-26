Чжан Чжилей: у Тайсона Фьюри будут большие проблемы в бою против Александра Усика

Временный обладатель титула по версии WBO в супертяжёлой весовой категории Чжан Чжилэй поделился ожиданиями от предстоящего поединка между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

«После выступления Фьюри в бою с Нганну можно сказать, что у Фьюри будут большие проблемы в бою Усиком. Нам нужно посмотреть, что произойдет с Тайсоном Фьюри. Он сказал, что усердно тренировался, и сборы прошли хорошо, но выступление в бою с Нганну говорит об обратном», — сказал Чжан в интервью All Out Fighting.

Напомним, что Александр Усик является чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBO, IBF и The Ring в супертяжёлом весе. Тайсон Фьюри – обладатель титула WBC. Украинец и британец подерутся за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом дивизионе. Они сразятся 17 февраля 2024 года на вечере бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).