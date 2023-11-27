Определился чемпион IBF в первом полусреднем весе

В Лас-Вегасе (США) завершился боксёрский вечер от PBC. В андеркарде чемпион IBF в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) пуэрториканец Сабриэль Матиас (19-1, 19 KO) встретился в первой защите титула с непобеждённым узбеком Шахджаханом Эргашевым (23-0, 20 KO).

Эргашев смог навязать конкуренцию сопернику, известному пассивной работой в начале поединка, в стартовых раундах, однако затем постепенно отдал инициативу и после пятого раунда отказался от продолжения.

Судейский вердикт: победа Матиаса техническим нокаутом в шестом раунде.

Сабриэлю Матиасу 31 год. Пуэрториканец стал профессионалом в 2015 году и в июле 2019-го одержал первую крупную победу, досрочно остановив российского проспекта Максима Дадашева. В феврале Матиас завоевал титул IBF, за неполные пять раундов остановив аргентинца Йеремиаса Понсе (30-1, 20 KO).